«Мог побеждать дальше». Ислам Махачев — о критике Рондой Роузи фанатов Хабиба

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высказался в адрес легендарной Ронды Роузи, раскритиковавшей фанатов и их любовь к прославленному Хабибу Нурмагомедову.

«Это неправда, чувак. Хабиб — великий человек. Те, кто действительно знает Хабиба, кто по-настоящему близок к нему, знают, что он сделал для людей, для своей семьи, для всех, кто его окружает. Он отличный парень. Хабиб мог побеждать и дальше… как будто он мог бы сражаться ещё много-много лет, но он послушался свою мать. И это всё. Но сейчас он нужен нам как тренер. Он и есть тренер. Теперь он нужен нам не только как боец, но и в зале», — приводит слова Махачева ESPN.