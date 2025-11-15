«Никто не тренируется больше нас». Ислам Махачев ответил на вопрос о Хабибе Нурмагомедове

Экс-чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев высоко оценил вклад своего друга и соотечественника Хабиба Нурмагомедова в развитие нового поколения борцов.

— Каково это — иметь его [Хабиба] в качестве тренера?

— Знаете, я думаю, что в мире нет человека с таким опытом, который понимает этот вид спорта. Именно поэтому у нас такие успехи и такие сильные спортсмены в зале. Многих из них вы, ребята, не знаете, но у нас растёт новое поколение. Они выросли, они все как чемпионы в нашей организации. Скоро, очень скоро они тоже придут в UFC.

— Был ли какой-то совет от него, который действительно запомнился?

— Нет, у нас нет каких-то особых советов, только тяжёлая работа. То, что происходит в зале, понимаете? Каждый день. Если кто-то хочет победить нас, ребят из нашей команды, им придётся тренироваться больше, чем мы. Но я знаю, что никто не тренируется больше нас, — сказал Махачев в интервью, опубликованном на YouTube-канале Complex News.