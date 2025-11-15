Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хавьер Мендес: Ислам Махачев никогда не выглядел так хорошо перед титульным боем

Хавьер Мендес: Ислам Махачев никогда не выглядел так хорошо перед титульным боем
Комментарии

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, опубликовал в социальных сетях фотографию с последней тренировки россиянина в зале экс-бойца MMA Рензо Грейси, сопроводив комментарием: «Последняя жёсткая тренировка для будущего чемпиона UFC в полусреднем весе. Мы готовы. Ислам никогда не выглядел так хорошо перед титульным боем. «План Отца» продолжается 15 ноября».

Последняя тренировка Ислама Махачева

Последняя тренировка Ислама Махачева

Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Напомним, встреча Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках турнира UFC 322. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.

Материалы по теме
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Live
UFC 322: бой Махачева и Делла Маддалены — всё ближе! Ждём исторический поединок. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android