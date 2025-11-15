Хавьер Мендес: Ислам Махачев никогда не выглядел так хорошо перед титульным боем

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC Ислама Махачева, опубликовал в социальных сетях фотографию с последней тренировки россиянина в зале экс-бойца MMA Рензо Грейси, сопроводив комментарием: «Последняя жёсткая тренировка для будущего чемпиона UFC в полусреднем весе. Мы готовы. Ислам никогда не выглядел так хорошо перед титульным боем. «План Отца» продолжается 15 ноября».

Последняя тренировка Ислама Махачева Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

Напомним, встреча Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в рамках турнира UFC 322. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и будет освещать все события вокруг ивента.