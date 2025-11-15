«Укради шоу». Ронда Роузи обратилась к Вэйли Чжан перед боем с Валентиной Шевченко

38-летняя легендарная бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи обратилась к китайской спортсменке Вэйли Чжан перед титульным боем китаянки с Валентиной Шевченко на UFC 322.

«Эй, Вэйли. Я просто хотела пожелать тебе удачи в эти выходные. Ты, возможно, и так это знаешь, но ты выходишь туда не только ради себя, не только ради своей страны, но и представляешь всех женщин в этом спорте и всех тех, кто придёт после тебя. И знаешь что? На самом деле никому из них неважно, выиграешь ли ты или Валентина.

Им важно другое — чтобы ты вышла туда и доказала каждому зрителю и каждому бойцу на карде, что именно ты — главное событие вечера, что ты самый захватывающий бой всей ночи, всего года. Выйди туда и укради шоу. Сделай так, чтобы все запомнили ваши имена. Я знаю, что ты полностью способна на это, ты выступишь потрясающе. Удачи тебе», — сказала Роузи в обращении, которое показала Нина Драма на своём YouTube-канале.