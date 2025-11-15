Юсуф Раисов победил представителя UFC Мойкано на турнире по джиу-джитсу в Бразилии

В ночь с 14 на 15 ноября в Рио-де-Жанейро прошёл очередной турнир лиги ACB JJ, в рамках которого прошли схватки Гран-при и несколько суперсхваток.

В подразделении с разрешёнными ударами по корпусу и лоу-киками в категории свыше 75 кг победителем стал чемпион мира по ММА Мурад Абдулатипов, в финале одолевший бразильца Жоилтона Люттербаха. В Гран-при подразделения NO-GI до финала дошел россиянин Эльдар Саидов, уступивший лишь Густаво Батисте. Россияне Марат Гафуров и Рамиз Яхъяев проиграли свои схватки на стадиях четвертьфиналов.

Фото: acbjj.com

В рамках суперсхваток вечера Юсуф Раисов победил решением судей действующего бойца UFC Ренато Мойкано, а Ари Фариас заставил сдаться экс-бойца UFC Марлона Мораеса, выйдя на скручивание пятки.