Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сравнил бойцовские качества Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Американец, который дрался с обоими россиянами, отметил их сильные стороны в разных компонентах.

«Я считаю, что Ислам — более качественный и универсальный боец в стойке, но в грэпплинге Хабиб сильнее Ислама», — заявил Порье на пресс-конференции к UFC 322. Видео с ответом опубликовали в своём аккаунте в социальной сети Х Red Corner MMA.

Напомним, Порье проиграл Нурмагомедову в сентябре 2019 года, уступив удушающим приёмом в третьем раунде. С Махачевым американец встречался в июне 2024 года на UFC 302, где также потерпел поражение от удушающего приёма «д’Арс» в пятом раунде.