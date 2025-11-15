Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Порье сравнил бойцовские качества Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова

Порье сравнил бойцовские качества Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сравнил бойцовские качества Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова. Американец, который дрался с обоими россиянами, отметил их сильные стороны в разных компонентах.

«Я считаю, что Ислам — более качественный и универсальный боец в стойке, но в грэпплинге Хабиб сильнее Ислама», — заявил Порье на пресс-конференции к UFC 322. Видео с ответом опубликовали в своём аккаунте в социальной сети Х Red Corner MMA.

Напомним, Порье проиграл Нурмагомедову в сентябре 2019 года, уступив удушающим приёмом в третьем раунде. С Махачевым американец встречался в июне 2024 года на UFC 302, где также потерпел поражение от удушающего приёма «д’Арс» в пятом раунде.

Материалы по теме
Порье выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев
Материалы по теме
UFC 322: Махачев готов переписать историю! Ислам успел блеснуть на пресс-конференции. LIVE
Live
UFC 322: Махачев готов переписать историю! Ислам успел блеснуть на пресс-конференции. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android