«Шансы на победу высокие». Шаблий сделал прогноз на бой Ислама Махачева с Делла Маддаленой

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий сделал прогноз перед предстоящим поединком между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

«Моё мнение субъективно, я работал с ним, знаю его. Оцениваю его шансы на победу как высокие. Он по своему стилю ведения боя неудобен для Джека. И у Делла Маддалены не было соперников с таким навыком борьбы, как у Ислама. Несмотря на то что это другая весовая категория и всё же Исламу будет несколько дискомфортно, но от своей работы, не от работы Джека, потому что у него борьба практически отсутствует. Дискомфортно будет, потому что из-за набора мышечной массы где-то пострадает скорость ног, передвижение. Но добавится сила.

Я работал с ним в парах, и для 70 кг у него была большая сила и хорошая физика, он крепкий и сильный парень. Сейчас он ещё окреп, набрал мышечной массы, и, думаю, физических данных ему более чем достаточно, чтобы выступать в новой весовой категории. Поэтому прогноз, что бой закончится в третьем или четвёртом раунде, удушение сзади или д'Арс в стиле Ислама.

Но скажу, что Джек — непростой соперник. Крепкий парень, но не скажу, что есть что-то выдающееся. У него сильный нокаутирующий удар, он может выдержать урон, не сдаваться, но если бой будет в партере, то тяжело будет не сдаться, можно уснуть. Мы его видели больше в стойке, где он не сдавался и принимал урон, но в борьбе у него такой оппозиции не было», — сказал Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.