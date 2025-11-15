Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прогноз на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, 16 ноября 2025

«Шансы на победу высокие». Шаблий сделал прогноз на бой Ислама Махачева с Делла Маддаленой
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шаблий сделал прогноз перед предстоящим поединком между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Моё мнение субъективно, я работал с ним, знаю его. Оцениваю его шансы на победу как высокие. Он по своему стилю ведения боя неудобен для Джека. И у Делла Маддалены не было соперников с таким навыком борьбы, как у Ислама. Несмотря на то что это другая весовая категория и всё же Исламу будет несколько дискомфортно, но от своей работы, не от работы Джека, потому что у него борьба практически отсутствует. Дискомфортно будет, потому что из-за набора мышечной массы где-то пострадает скорость ног, передвижение. Но добавится сила.

Я работал с ним в парах, и для 70 кг у него была большая сила и хорошая физика, он крепкий и сильный парень. Сейчас он ещё окреп, набрал мышечной массы, и, думаю, физических данных ему более чем достаточно, чтобы выступать в новой весовой категории. Поэтому прогноз, что бой закончится в третьем или четвёртом раунде, удушение сзади или д'Арс в стиле Ислама.

Но скажу, что Джек — непростой соперник. Крепкий парень, но не скажу, что есть что-то выдающееся. У него сильный нокаутирующий удар, он может выдержать урон, не сдаваться, но если бой будет в партере, то тяжело будет не сдаться, можно уснуть. Мы его видели больше в стойке, где он не сдавался и принимал урон, но в борьбе у него такой оппозиции не было», — сказал Шаблий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Материалы по теме
UFC 322: Махачев готов переписать историю! Ислам успел блеснуть на пресс-конференции. LIVE
Live
UFC 322: Махачев готов переписать историю! Ислам успел блеснуть на пресс-конференции. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android