Тренер Кокоев: Фомичу будет очень неудобно в кикбоксинге с Гаджи Автоматом

Тренер смешанных единоборств Игорь Кокоев высказался о предстоящем поединке своего подопечного 36-летнего Гаджи «Автомата» Наврузова с 26-летним Олегом Фомичёвым на турнире RCC Fair Fight 34, который состоится сегодня, 15 ноября.

«Сейчас он провёл один бой по кикбоксингу, чуть втянулся, понял дистанцию, работу ног. Может, не до конца, но на данном этапе ему 100% будет удобнее с Фомичом подраться по кикбоксингу, а вот Фомичу будет очень неудобно с Гаджи», — сказал Кокоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Поединок Наврузова и Фомичёва возглавит кард шоу от промоушена RCC.