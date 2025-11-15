Видео: Ислам Махачев восстанавливается после взвешивания в полусреднем весе

Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев восстанавливается после взвешивания в полусреднем весе. Момент с тем, как спортсмен ест арбуз, попал в кадр.

Напомним, в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке, США, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт номерной турнир UFC 322. Начало бойцовского вечера запланировано на 2:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 6:00 мск.

Главным событием турнира станет титульный поединок в полусреднем весе, в котором чемпион Джек Делла Маддалена проведёт первую защиту пояса против россиянина Ислама Махачева. Махачев попытается стать первым российским бойцом, завоевавшим титулы в двух весовых категориях UFC. Предварительно начало поединка назначено на 8:00 по московскому времени.