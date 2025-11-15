Скидки
Тренер Гаджи «Автомата» Наврузова назвал фаворита реванша с Олегом Фомичёвым

Тренер Гаджи «Автомата» Наврузова назвал фаворита реванша с Олегом Фомичёвым
Тренер смешанных единоборств Игорь Кокоев назвал фаворита в предстоящем поединке своего подопечного 36-летнего Гаджи «Автомата» Наврузова с 26-летним Олегом Фомичёвым на турнире RCC Fair Fight 34, который состоится сегодня, 15 ноября.

«За счёт того, что это кикбоксинг, Гаджи будет фаворитом. Для меня это 100-процентно так. Может, не с большим отрывом, но точно фаворит. За счёт своих физических данных, за счёт того, что я вижу, как он подходит с холодной головой. И ещё — его ноги. У него для такой массы, а он ведь тоже не 15 кг весит, ноги летают хорошо», — сказал Кокоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

