Мендес заявил, что Махачев может превзойти Даниэля Кормье при определённых условиях

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, обозначил условия, при которых его подопечный сможет считаться более выдающимся бойцом, чем Даниэль Кормье. По мнению тренера, ключевым фактором станут успешные защиты титула в полусреднем весе.

«Если Ислам сможет стать чемпионом в двух весах и защитить этот титул, как это делал Кормье, а после защитить его во второй раз, то да, он затмит его. Но если он этого не сделает, значит, он этого не сделает. Исламу нужно не только выиграть титул, но и дважды его защитить», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале
The Schmo.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Кормье, входящий в Зал славы UFC, стал вторым в истории UFC двойным чемпионом. Махачеву предстоит бой за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены на UFC 322 в ночь на 16 ноября.

