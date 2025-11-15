Мендес заявил, что Махачев может превзойти Даниэля Кормье при определённых условиях

Хавьер Мендес, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, обозначил условия, при которых его подопечный сможет считаться более выдающимся бойцом, чем Даниэль Кормье. По мнению тренера, ключевым фактором станут успешные защиты титула в полусреднем весе.

«Если Ислам сможет стать чемпионом в двух весах и защитить этот титул, как это делал Кормье, а после защитить его во второй раз, то да, он затмит его. Но если он этого не сделает, значит, он этого не сделает. Исламу нужно не только выиграть титул, но и дважды его защитить», — сказал Мендес в интервью на YouTube-канале

The Schmo.

Кормье, входящий в Зал славы UFC, стал вторым в истории UFC двойным чемпионом. Махачеву предстоит бой за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены на UFC 322 в ночь на 16 ноября.