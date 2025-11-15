Скидки
Ислам Махачев — о меме про Дагестан: я сказал правду — это лучшее место для тренировок

Ислам Махачев — о меме про Дагестан: я сказал правду — это лучшее место для тренировок
34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на популярный интернет-мем, возникший после его совета бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Даниэлю Кормье отправить своего сына на тренировки в Дагестан.

— Когда ты предложил Даниэлю Кормье «отправить своего сына в Дагестан на два-три года и забыть» — это стало таким большим мемом в интернете. Ты думал, что так получится?
— Нет, не думал. Но я сказал правду. Если ты хочешь, чтобы твои дети стали борцами высокого уровня, я думаю, это лучшее место для тренировок. США — тоже одна из лучших команд в мире. Но в Дагестане, я чувствую, всё гораздо проще: много залов, всё расположено близко, хорошая еда. Я думаю, для тренировок Дагестан — лучший регион, и не только для борьбы, но и для бойцов ММА. Знаешь, для любых контактных видов спорта, — заявил Махачев в интервью для YouTube-канала Complex News.

