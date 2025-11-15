Дана Уайт: Джонсу не нужно передо мной извиняться

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал извинения бывшего двойного чемпиона UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории Джона Джонса, заявив, что он не должен перед ним ни за что извиняться.

«Ему не нужно передо мной извиняться. Даже через всё то плохое, что мы с Джоном пережили, я всё равно говорю, что Джон Джонс — величайший боец в истории. Все начинают смеяться, когда я это говорю. Работа с Джоном на протяжении всех этих лет была уникальным опытом», — сказал Уайт в интервью, опубликованном на YouTube-канале TMZSports.

Ранее Джонс публично извинялся перед Уайтом и фанатами за срыв боя с Томом Аспиналлом. Несмотря на устные договорённости, экс-чемпион заявил, что «признал свою ошибку» и «был неправ».