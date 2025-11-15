Скидки
Бокс/ММА

Тренер Гаджи Автомата согласился с критикой в адрес бойца после первого боя с Фомичём

Тренер Гаджи Автомата согласился с критикой в адрес бойца после первого боя с Фомичём
Тренер смешанных единоборств Игорь Кокоев согласился с критикой в адрес своего подопечного 36-летнего Гаджи «Автомата» Наврузова после первого боя с Олегом Фомичём.

«Однозначно. Поэтому этот человек с этого боя ничего не заработал. То есть он оценил объективно. Это тоже не каждый сделает — выйти, подраться и сказать, что за такой бой мне деньги не нужны. Сейчас люди на второй секунде падают, яички болят, глаза болят, потом деньги просят. Здесь человек подрался, как бы там ни было, плохо или хорошо. Да, бегал, но человек, который критикует, это человек, который ничего не понимает. Все видят просто картинку боя, а то, что происходит до поединка, мало кого интересует.

Уверяю, 98% людей не то чтобы так не подрались, а никто бы даже не вышел с такой рукой, не задумался бы выйти в кулачке после такой травмы. С критикой по бою я полностью согласен, но причины на это есть. Это не так, что Гаджи Автомат сделал себе такое имя, половину людей повыключал, а потом вышел и начал бегать. Этому же есть объяснения. Но как мужчина он оценил этот бой так, понял, что не сделал то, что должен был, ни копейки не взял. Да, не хороший бой, но и деньги не получил. Всё честно», — сказал Кокоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Второй поединок Наврузова и Фомича пройдёт на турнире RCC Fair Fight 34 сегодня, 15 ноября.

