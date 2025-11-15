Скидки
Дана Уайт объяснил, в каком случае Ислам Махачев вернёт себе лидерство в рейтинге Р4Р

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что 34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев вновь станет лидером рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий, если на турнире UFC 322 тому удастся победить чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалену.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам сместит Илию с первой позиции [в рейтинге P4P], если победит Джека в воскресенье», — сказал Уайт в интервью порталу TMZ.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде.

