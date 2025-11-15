Ислам Махачев ответил, почему не готов проводить реванш с Арманом Царукяном

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев рассказал, почему не считает, что его реванш с вторым номером рейтинга UFC в лёгком весе соотечественником Арманом Царукяном состоится в будущем.

«Арман был одним из моих наиболее сложных соперников. К реваншу с ним у меня был трудный лагерь, но он снялся из-за травмы. Думаю, что сейчас мне будет трудно провести с ним бой, поскольку я перешёл в другой вес, а он по-прежнему выступает в лёгкой категории. Дело не в том, что я не хочу драться. Мы уже сражались, и у меня началась новая глава в карьере», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Complex News.