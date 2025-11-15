Скидки
Ислам Махачев назвал условие, при котором Царукян станет следующим соперником Илии Топурии

Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт предстоящего поединка между вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг соотечественником Арманом Царукяном и представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их бой состоится на турнире UFC Fight Night 265 в Катаре.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:55 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Сейчас ему предстоит тяжёлый бой в Катаре, куда я прилечу. Для Армана бой с Дэном Хукером будет сложным, поскольку тот хорош в защите от тейкдаунов. Хотя если Царукян победит, то он станет следующим в очереди на титул», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канала Complex News.

