Участники UFC 322 прошли взвешивание на тех же весах, что и Мохаммед Али в 1971 году

На церемониальном взвешивании, которое состоялось вчера, 14 ноября, все участники турнира UFC 322 прошли через весы, на которых больше 50 лет назад взвешивался легендарный американский боксёр Мохаммед Али перед первым боем с Джо Фрейзером, который также состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Фото: Пресс-служба UFC

Бой Али с Фрейзером состоялся 8 марта 1971 года. Поединок продлился все 15 раундов и завершился победой Джо единогласным решением судей. Для Мохаммеда это было первое поражение на профессиональном уровне.

Напомним, в главном событии вечера UFC 322 состоится бой между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Джеком Делла Маддаленой, на кону которого будет стоять чемпионский титул UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг). Джек идёт на серии из восьми побед в UFC, а Ислам — из 15.