Ислам Махачев объяснил, с чем связан успех представителей Кавказа в ММА

Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев объяснил феномен успеха представителей Кавказа в смешанных единоборствах.

— В последнее время много говорят о том, что лучшие бойцы ММА в мире родом с Кавказа. Как ты думаешь, что делает бойцов из этого региона такими талантливыми?
— Мы все воины, произошли от горцев, и это наша история. Знаем, что любим упорно трудиться, и именно это помогает нам добиваться больших успехов.

— То есть бойцы из других стран не обладают такой же дисциплиной и трудолюбием?
— Смотри, я сейчас нахожусь в Нью-Йорке. И это очень оживлённый город, чтобы тренироваться. В Дагестане ты можешь за 10 минут добежать от своего дома до горы, рядом есть спортзалы, вкусная еда. А в Нью-Йорке мне надо пройти три квартала, потратить 50 минут на проезд, чтобы добраться до спортзала. Некоторые вещи здесь даются нелегко, — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Complex News.

