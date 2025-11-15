Скидки
Гаджи Автомат нокаутировал Олега Фомича в главном событии RCC Fair Fight 34

36-летний российский боец Гаджи Наврузов, более известный как Автомат, нокаутировал лоу-киком Олега Фомичёва, более известного как Фомича, в поединке по правилам кикбоксинга, который возглавил турнир RCC Fair Fight 34.

Напомним, первый бой между Гаджи и Олегом состоялся на турнире RCC Hard 11, который прошёл 18 ноября 2024 года по правилам поединков на голых кулаках. Тогда их схватка продлилась все пять раундов и завершилась победой Фомича единогласным решением судей. Для Автомата это поражение стало первым по правилам кулачки.

В своём профессиональном рекорде в боях на голых кулаках Гаджи имеет 10 побед и одно поражение.

