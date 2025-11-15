Скидки
Чемпион IBF в 1-м среднем весе Бахрам Муртазалиев проведёт первую защиту титула 31 января

Комментарии

32-летний непобеждённый чемпион IBF в первом среднем весе россиянин Бахрам Муртазалиев проведёт первую защиту своего титула против британца Джоша Келли на вечере бокса, который состоится 31 января в городе Ньюкасл-апон-Тайн (Великобритания). Об этом информирует пресс-служба промоутерского агентства Matchroom Boxing.

Фото: Пресс-служба matchroom boxing

Бахрам имеет в своём профессиональном рекорде 23 победы, из которых 17 были одержаны нокаутом. Он дебютировал в ринге в 2014 году.

Джош имеет в своём рекорде 17 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, одно поражение, а один поединок был признан ничьей решением большинства судей. В качестве профессионального боксёра Келли дебютировал в ринге в апреле 2017 года.

