Жорж Сен-Пьер раскрыл фактор, из-за которого Махачев может проиграть Делла Маддалене

Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер высказался насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится на турнире UFC 322 и на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 77 кг.

«Когда ты поднимаешься в другую весовую категорию и пытаешься набрать мышечную массу, особенно перед первым боем в новом дивизионе, ты, вероятно, будешь чувствовать себя так, будто сражаешься с рюкзаком за спиной — ты несёшь больший вес, а тело ещё не привыкло к нему. Так что, если бой зайдёт в глубокие воды, это может быть на руку Джеку, так как Ислам может устать», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Home of Fight в социальной сети X.