Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жорж Сен-Пьер раскрыл фактор, из-за которого Махачев может проиграть Делла Маддалене

Жорж Сен-Пьер раскрыл фактор, из-за которого Махачев может проиграть Делла Маддалене
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер высказался насчёт предстоящего поединка между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым, который состоится на турнире UFC 322 и на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 77 кг.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Когда ты поднимаешься в другую весовую категорию и пытаешься набрать мышечную массу, особенно перед первым боем в новом дивизионе, ты, вероятно, будешь чувствовать себя так, будто сражаешься с рюкзаком за спиной — ты несёшь больший вес, а тело ещё не привыкло к нему. Так что, если бой зайдёт в глубокие воды, это может быть на руку Джеку, так как Ислам может устать», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Материалы по теме
UFC 322: Махачев в новом весе идёт за историческим достижением. Ждём супербой! LIVE
Live
UFC 322: Махачев в новом весе идёт за историческим достижением. Ждём супербой! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android