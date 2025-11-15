Дана Уайт оценил перспективы Делла Маддалены в случае победы над Исламом Махачевым

Президент UFC Дана Уайт оценил перспективы чемпиона UFC в полусреднем весе австралийца Джека Делла Маддалены, если ему удастся победить 34-летнего россиянина Ислама Махачева и защитить свой титул. Их поединок состоится 16 ноября на турнире UFC 322, который состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Если победит Джек, вероятно, мы получим чемпиона, который сможет очень долго удерживать титул в полусреднем весе», – приводит слова Уайта портал TMZ Sports.

В качестве профессионального бойца ММА Джек дебютировал в 2016 году, а в североамериканскую лигу он пришёл в 2022 году. В рекорде Делла Маддалены 18 побед и два поражения.