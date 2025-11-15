Дана Уайт намекнул, кто мог бы стать следующим соперником Джона Джонса. Это не Перейра

Президент UFC Дана Уайт намекнул, кто мог бы стать следующим соперником 38-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американца Джона Джонса.

«Сириль и Том должны снова сразиться, и, кто бы ни выиграл реванш, бой победителя этого противостояния с Джоном Джонсом может стать самым грандиозным в истории», — сказал Уайт в интервью порталу TMZ.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.