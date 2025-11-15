Скидки
Дана Уайт намекнул, кто мог бы стать следующим соперником Джона Джонса. Это не Перейра

Дана Уайт намекнул, кто мог бы стать следующим соперником Джона Джонса. Это не Перейра
Президент UFC Дана Уайт намекнул, кто мог бы стать следующим соперником 38-летнего бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американца Джона Джонса.

«Сириль и Том должны снова сразиться, и, кто бы ни выиграл реванш, бой победителя этого противостояния с Джоном Джонсом может стать самым грандиозным в истории», — сказал Уайт в интервью порталу TMZ.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008 по 2024 год. В своём рекорде он имеет 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.

