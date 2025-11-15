Скидки
«Мы будем творить историю». Хабиб — о бое Махачева за второй титул на UFC 322 в Нью-Йорке

Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего боя своего друга и одноклубника Ислама Махачева с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Сегодня вечером мы здесь будем творить историю, на арене «Мэдисон Сквер Гарден», — сказал Хабиб в видео, опубликовав его в своём телеграм-канале.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.

