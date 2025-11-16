Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед поединком за второй титул UFC

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к своему другу и одноклубнику Исламу Махачеву перед его боем с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

«Да хранит тебя Аллах, младший брат. В этом спорте ты гонишься за историей. Только вперёд и только победа», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.