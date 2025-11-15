Чарльз Оливейра выбрал победителя в бою Делла Маддалена — Махачев

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра выразил уверенность, что победителем в предстоящем поединке между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым станет российский боец. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322, а на кону будет стоять титул UFC в полусреднем весе.

«Парень, который был чемпионом в лёгком весе, поднялся на категорию выше и будет драться с очень жёстким мужиком, Делла Маддаленой. Но кого я собираюсь выбрать победителем [в этом противостоянии]? Я собираюсь выбрать Ислама. Это будет великолепный бой», — сказал Оливейра в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.