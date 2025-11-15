Сен-Пьер назвал действующего бойца UFC, который мог бы конкурировать с Хамзатом Чимаевым

Бывший двойной чемпион UFC в полусреднем и среднем весе, а также член Зала славы UFC канадец Жорж Сен-Пьер выразил уверенность в том, что экс-обладатель титула UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман является единственным бойцом, который мог бы навязать конкуренцию чемпиону UFC в среднем весе, представляющему ОАЭ, Хамзату Чимаеву.

«Мне казалось, что одним из тех, кто мог бы создать стилистическую угрозу, был Бо Никал, но он проиграл. Ещё один боец, который, как я думал, мог бы создать проблемы, был Уиттакер, однако тот потерпел поражение от Хамзата, который сломал ему челюсть. Сейчас он кажется действительно неостановимым.

Однако когда я смотрел его бой против Усмана, Камару вышел на бой на коротком уведомлении и показал довольно хорошее выступление. Давайте представим, что у Усмана был бы полноценный тренировочный лагерь и они провели пять раундов в бою», — приводит слова Сен-Пьера аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.