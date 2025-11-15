Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: ориентировочное время начала боя — 7:30 мск

В воскресенье, 16 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир UFC 322, в соглавном событии которого пройдёт противостояние между чемпионкой UFC в наилегчайшем весе, представляющей Кыргызстан, Валентиной Шевченко и экс-обладательницей титула UFC в минимальном весе китаянкой Вэйли Чжан.

Их поединок начнётся в 7:30 по московскому времени. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все наиболее важные детали и события ивента.