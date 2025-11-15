Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: ориентировочное время начала боя — 7:30 мск

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: ориентировочное время начала боя — 7:30 мск
Комментарии

В воскресенье, 16 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится турнир UFC 322, в соглавном событии которого пройдёт противостояние между чемпионкой UFC в наилегчайшем весе, представляющей Кыргызстан, Валентиной Шевченко и экс-обладательницей титула UFC в минимальном весе китаянкой Вэйли Чжан.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

Их поединок начнётся в 7:30 по московскому времени. Бой, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» также будет вести прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все наиболее важные детали и события ивента.

Материалы по теме
UFC 322: Махачев в новом весе идёт за историческим достижением. Ждём супербой! LIVE
Live
UFC 322: Махачев в новом весе идёт за историческим достижением. Ждём супербой! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android