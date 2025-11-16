Скидки
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев: онлайн-трансляция боя начнётся в 8:00 мск

В воскресенье, 16 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 322, в главном событии которого пройдёт противостояние между чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралийцем Джеком Делла Маддаленой и бывшим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя в 8:00 по мск, в которой будут отражены все наиболее важные детали и события ивента. Поединок, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

