Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: онлайн-трансляция боя начнётся в 7:30 мск

В воскресенье, 16 ноября, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) состоится турнир UFC 322, в соглавном событии которого пройдёт противостояние между чемпионкой UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющей Кыргызстан, Валентиной Шевченко и бывшей обладательницей титула UFC в минимальном весе (до 52 кг) китаянкой Вэйли Чжан.

«Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя в 7:30 по мск, в которой будут отражены все наиболее важные детали и события ивента. Поединок, как и весь турнир, можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на онлайн-платформе UFC Fight Pass.