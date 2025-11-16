Александр Овечкин пожелал Исламу Махачеву удачи в бою за второй титул UFC

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к 34-летнему бывшему обладателю пояса UFC в лёгком весе соотечественнику Исламу Махачеву перед его боем с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их встреча состоится 16 ноября на турнире UFC 322.

«Ислам, привет. Ови здесь. Хочу пожелать тебе удачи в бою сегодняшнем, будем переживать, будем болеть. В общем, всего самого-самого лучшего, покажи класс», — сказал Овечкин в видео, которое было опубликовано пресс-службой UFC.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.