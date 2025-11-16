Скидки
Крис Юбэнк проиграл Конору Бенну единогласным решением, 16 ноября 2025

Конор Бенн победил Криса Юбэнка в бою-реванше
15 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания) прошёл вечер бокса, в котором свой реванш провели британские средневесы Крис Юбэнк-младший (35-3, 25 KO) и Конор Бенн.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Крис Юбэнк — Конор Бенн (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Крис Юбэнк
Окончено
UD
Конор Бенн

Бой продлился все 12 раундов и закончился победой Бенна единогласным решением судей. По ходу боя Бенн дважды отправил Юбэнка в нокдаун. Счет судейских записок: 119-107, 116-111, 118-108 в пользу Конора Бенна.

Бенн одержал 24-ю победу. Также на его счету одно поражение. Юбэнк потерпел четвёртое поражение в карьере при 35 победах.

Ранее сообщалось, что Юбэнк получит за реванш $ 13 млн, а Бенн — $ 10,5 млн.

Напомним, их первый бой состоялся 27 апреля 2025 года, Крис одержал победу единогласным судейским решением после 12-раундового сражения.

