Вячеслав Борщёв проиграл бой Матеусу Камило единогласным решением на турнире UFC 322

Российский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв провёл бой с представителем Бразилии Матеусом Камило на турнире по смешанным единоборствам UFC 322, который проходит в эти минуты в Нью-Йорке (США).

Поединок продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей. Для Камило это первая победа в UFC.

Борщёву 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в июне 2019 года. В своём рекорде Борщёв имеет восемь побед, семь поражений, а один бой был признан ничьей. Матеусу 24 года. На профессиональном уровне бразильский боец дебютировал в феврале 2019 года. В своём рекорде после победы над Борщёвым он имеет 10 побед и три поражения.

