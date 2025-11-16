33-летний Борщёв потерпел третье поражение подряд в UFC

33-летний российский боец, выступающий в лёгком весе, Вячеслав Борщёв потерпел третье поражение подряд в североамериканском промоушене UFC. Это произошло на турнире по смешанным единоборствам UFC 322, который проходит в эти минуты в Нью-Йорке (США). Борщёв проиграл представителю Бразилии Матеусу Камило единогласным решением судей.

Ранее Борщёв уступил американскому бойцу Терренсу Маккинни удушающим приёмом на UFC 317, а также австралийцу Тому Нолану единогласным решением судей (UFC 312).

В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в июне 2019 года. В рекорде Борщёва в ММА восемь побед, семь поражений, а один бой был признан ничьей.

