Бокс/ММА Новости

Байсангур Сусуркаев победил Эрика Макконико техническим нокаутом в 3-м раунде, 16 ноября 2025, UFC 322

Байсангур Сусуркаев нокаутировал Эрика Макконико на турнире UFC 322
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит вечер единоборств UFC 322. В рамках предварительного карда россиянин Байсангур Сусуркаев встретился с американцем Эриком Макконико.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Байсангур Сусуркаев — Эрик Макконико
16 ноября 2025, воскресенье. 02:25 МСК
Байсангур Сусуркаев
Идёт
Эрик Макконико

Бой завершился победой Сусуркаева техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин одержал вторую победу подряд в рамках UFC.

Ранее на турнире россиянин Вячеслав Борщёв проиграл единогласным решением Матеусу Камило.

Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.

