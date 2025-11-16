Байсангур Сусуркаев нокаутировал Эрика Макконико на турнире UFC 322

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит вечер единоборств UFC 322. В рамках предварительного карда россиянин Байсангур Сусуркаев встретился с американцем Эриком Макконико.

Бой завершился победой Сусуркаева техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин одержал вторую победу подряд в рамках UFC.

Ранее на турнире россиянин Вячеслав Борщёв проиграл единогласным решением Матеусу Камило.

Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.