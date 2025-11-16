Байсангур Сусуркаев рассказал, с кем хочет провести следующий бой после победы на UFC 322

Россиянин Байсангур Сусуркаев прокомментировал победу над американцем Эриком Макконико на турнире UFC 322. Россиянин нокаутировал соперника в третьем раунде.

«Нью-Йорк, спасибо всем за поддержку. Я очень счастлив. Мой тренер сказал: «Никакой борьбы, только бокс». В третьем раунде мы победили. Бо Никал – ты следующий!» — сказал Сусуркаев после боя.

Для россиянина эта победа стала второй кряду в UFC и 11-й в смешанных единоборствах.

Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.