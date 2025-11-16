Видео победы нокаутом Байсангура Сусуркаева в бою с Эриком Макконико на UFC 322

Россиянин Байсангур Сусуркаев победил американца Эрика Макконико на турнире UFC 322. Россиянин мощным ударом в третьем раунде отправил соперника на канвас.

Права на видео принадлежат UFC.

Сусуркаев провёл свой второй бой в UFC и одержал победу в каждом из них. В своём первом бою в промоушене он досрочно победил Эрика Нолана. Всего на его счету 11 побед в 11 боях в смешанных единоборствах.

После победы над Макконико на UFC 322 Сусуркаев вызвал на бой Бо Никала.

Главным событием UFC 322 станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.