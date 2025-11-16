Байсангур Сусуркаев одержал 11-ю победу подряд в MMA

Россиянин Байсангур Сусуркаев продлил беспроигрышную серию в смешанных единоборствах до 11 матчей. Всего на его счету 11 побед в 11 боях.

На турнире UFC 322 россиянин в третьем раунде нокаутировал американца Эрика Макконико. Это его вторая победа в промоушене. В своём первом в карьере бою в UFC Сусуркаев победил Эрика Нолана удушающим приёмом во втором раунде.

После победы над Макконико на UFC 322 Сусуркаев вызвал на бой Бо Никала.

Главным событием UFC 322 станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию турнира.