«Поэтому я и говорю, что это лучшее место». Махачев — о ценах на жильё в Дагестане

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев в подкасте Complex News ответил на вопрос ведущего Мэттью Уэлти о том, где он и его команда остановились в США перед титульным боем в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на UFC 322, который пройдёт в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

— Мы сняли в Нью-Джерси большой дом примерно за три недели за $ 18 тыс.

— Чувак, ты можешь арендовать такой же в Дагестане за $ 1 тыс.

— Да, поэтому я всем говорю, что Дагестан — лучшее место для тренировок, — сказал Махачев.

Напомним, «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя в 8:00 по мск.

В своём профессиональном рекорде Махачев имеет 27 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, а также одно поражение. В данный момент Ислам идёт на серии из 15 побед. В качестве профессионала Махачев дебютировал в 2010 году.