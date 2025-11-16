Скидки
Роман Копылов проиграл Грегори Родригесу решением судей на турнире UFC 322

Роман Копылов проиграл Грегори Родригесу решением судей на турнире UFC 322
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит вечер единоборств UFC 322. В рамках предварительного карда российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов сразился с бразильцем Грегори Родригесом.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Роман Копылов — Грегори Родригес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Грегори Родригес
Окончено
UD
Роман Копылов

Бой завершился победой Родригеса решением судей.

Копылову 34 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа теперь 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и пять поражений.

Грегори 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. У Родригеса теперь 18 побед и шесть поражений.

Топ-события воскресенья: исторический бой Махачева, Овечкин в НХЛ, отбор к ЧМ-2026 и НБА
Топ-события воскресенья: исторический бой Махачева, Овечкин в НХЛ, отбор к ЧМ-2026 и НБА
