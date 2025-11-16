Опубликованы судейские записки боя Роман Копылов — Грегори Родригес на UFC 322

UFC опубликовала судейские записки боя предварительного карда турнира UFC 322 между российским бойцом среднего веса (до 84 кг) Романом Копыловым и бразильцем Грегори Родригесом, в котором победу единогласным судейским решением одержал последний (28-29, 27-30, 27-30).

Как видно, лишь один из трёх судей отдал один из раундов россиянину — Сал Д'Амато, который посчитал, что Копылов был лучше в третьем раунде.

Фото: UFC

Копылову 34 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В рекорде Романа теперь 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и пять поражений.

Грегори 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. У Родригеса теперь 18 побед и шесть поражений.