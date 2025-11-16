Бо Никал левым хай-киком нокаутировал Родолфо Виейру на UFC 322

Американский боец UFC Бо Никал одержал победу над бразильцем Родолфо Виейрой в бою в среднем весе на турнире UFC 322, который проходит в эти минуты в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок прошёл в рамках предварительного карда.

Американец победил эффектным хай-киком слева в третьем раунде, который отправил Виейру в нокаут.

Таким образом, Никал закрыл первое в карьере поражение. Теперь его рекорд 8-1 (UFC 5-1).

Для Виейры эта неудача стала четвёртой в карьере. Его показатель после этого боя стал 11-4.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена.