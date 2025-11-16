Скидки
Боец UFC Добер дал прогноз на поединок Махачева и Делла Маддалены

Американский боец UFC Дрю Добер считает бывшего обладателя титула промоушена в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева фаворитом в титульном бою в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 322, который проходит в эти минуты в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Я думаю, что у Ислама есть отличные шансы стать двойным чемпионом UFC. Я считаю, что он лучше соперника. Он мощный, в топе P4P, один из величайших бойцов в истории. Это его вечер», — сказал Дрю Добер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой Махачева и Деллы Маддалены станет главным событием вечера на UFC 322. «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя в 8:00 по мск.

