Боец UFC Добер дал прогноз на поединок Махачева и Делла Маддалены

Американский боец UFC Дрю Добер считает бывшего обладателя титула промоушена в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева фаворитом в титульном бою в полусреднем весе с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой на турнире UFC 322, который проходит в эти минуты в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Я думаю, что у Ислама есть отличные шансы стать двойным чемпионом UFC. Я считаю, что он лучше соперника. Он мощный, в топе P4P, один из величайших бойцов в истории. Это его вечер», — сказал Дрю Добер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, бой Махачева и Деллы Маддалены станет главным событием вечера на UFC 322. «Чемпионат» начнёт вести прямую онлайн-трансляцию боя в 8:00 по мск.