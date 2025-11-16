Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенуа Сен-Дени за 15 секунд нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 322 в Нью-Йорке

Бенуа Сен-Дени за 15 секунд нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 322 в Нью-Йорке
Комментарии

Французский боец Бенуа Сен-Дени одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем в бою в лёгком весе на турнире UFC 322, который в эти минуты проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок прошёл в рамках основного карда.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Бенеил Дариуш — Бенуа Сен-Дени (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
KO
Бенеил Дариуш

Француз нокаутировал соперника уже на 15-й секунде первого раунда одиночным ударом слева в голову.

Таким образом, 29-летний Сен-Дени (16-3-1NC) продлил серию до трёх побед. 37-летний Дариуш (23-7-1) в последних четырёх боях победил лишь один раз.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.

Материалы по теме
UFC 322: следующая — Шевченко. Супербой Махачева и Делла Маддалены всё ближе! LIVE
Live
UFC 322: следующая — Шевченко. Супербой Махачева и Делла Маддалены всё ближе! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android