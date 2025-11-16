Бенуа Сен-Дени за 15 секунд нокаутировал Бенеила Дариуша на UFC 322 в Нью-Йорке

Французский боец Бенуа Сен-Дени одержал победу над американцем Бенеилом Дариушем в бою в лёгком весе на турнире UFC 322, который в эти минуты проходит в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок прошёл в рамках основного карда.

Француз нокаутировал соперника уже на 15-й секунде первого раунда одиночным ударом слева в голову.

Таким образом, 29-летний Сен-Дени (16-3-1NC) продлил серию до трёх побед. 37-летний Дариуш (23-7-1) в последних четырёх боях победил лишь один раз.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.