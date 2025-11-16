Скидки
Абубакар Нурмагомедов и Диллон Даннис подрались в зале во время вечера единоборств UFC 322

Абубакар Нурмагомедов и Диллон Даннис подрались в зале во время вечера единоборств UFC 322
Аудио-версия:
В эти минуты на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит вечер единоборств UFC 322.

Во время боя француза Бенуа Сен-Дени и американца Бенеила Дариуша, в зрительном зале, произошла массовая драка с участием российского бойца смешанных единоборств (ММА) Абубакара Нурмагомедова и Диллона Данниса (США). Кроме них был замечен в потасовке и Магомед Зайнуков — спарринг-партнёр Ислама Махачева.

ВИДЕО

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.

