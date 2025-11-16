Карлос Пратес одержал победу над Леоном Эдвардсом нокаутом во втором раунде на UFC 322

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес одержал победу над англичанином Леоном Эдвардсом в бою в данной весовой категории на турнире UFC 322, который в эти минуты проходит в Нью-Йорке.

Пратес победил нокаутом во втором раунде одиночным ударом и добиванием.

Таким образом, рекорд бразильца после этой победы стал 23-7. Он вышел на серию из двух побед.

Эдвардс, который является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе, проиграл третий бой кряду. Его рекорд стал 22-6-1NC (UFC 14-5-1NC).

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.