Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Карлос Пратес одержал победу над Леоном Эдвардсом нокаутом во втором раунде на UFC 322

Карлос Пратес одержал победу над Леоном Эдвардсом нокаутом во втором раунде на UFC 322
Аудио-версия:
Комментарии

Девятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Карлос Пратес одержал победу над англичанином Леоном Эдвардсом в бою в данной весовой категории на турнире UFC 322, который в эти минуты проходит в Нью-Йорке.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Леон Эдвардс — Карлос Пратес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Карлос Пратес
Окончено
KO
Леон Эдвардс

Пратес победил нокаутом во втором раунде одиночным ударом и добиванием.

Таким образом, рекорд бразильца после этой победы стал 23-7. Он вышел на серию из двух побед.

Эдвардс, который является экс-чемпионом UFC в полусреднем весе, проиграл третий бой кряду. Его рекорд стал 22-6-1NC (UFC 14-5-1NC).

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.

Материалы по теме
UFC 322: следующая — Шевченко. Супербой Махачева и Делла Маддалены всё ближе! LIVE
Live
UFC 322: следующая — Шевченко. Супербой Махачева и Делла Маддалены всё ближе! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android