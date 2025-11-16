Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в концовке первого раунда

В Нью-Йорке на турнире UFC 322 состялся претендентский поединок в полусреднем весе между вторым номером рейтинга в данной весовой категории американцем Шоном Брэди и эквадорцем Майклом Моралесом. Победу одержал Моралес техническим нокаутом в концовке первого раунда после серии ударов руками.

Таким образом, непобеждённый Моралес одержал свою 19 победу к ряду в карьере. В UFC это его седьмая победа подряд.

Брэди проиграл второй бой в карьере, у него оборвалась серия из трёх выигрышей. Его рекорд теперь — 18-2 в ММА и 8-2 в UFC.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.