Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в концовке первого раунда

Майкл Моралес победил Шона Брэди техническим нокаутом в концовке первого раунда
Аудио-версия:
Комментарии

В Нью-Йорке на турнире UFC 322 состялся претендентский поединок в полусреднем весе между вторым номером рейтинга в данной весовой категории американцем Шоном Брэди и эквадорцем Майклом Моралесом. Победу одержал Моралес техническим нокаутом в концовке первого раунда после серии ударов руками.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Шон Брэди — Майкл Моралес (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Майкл Моралес
Окончено
TKO
Шон Брэди

Таким образом, непобеждённый Моралес одержал свою 19 победу к ряду в карьере. В UFC это его седьмая победа подряд.

Брэди проиграл второй бой в карьере, у него оборвалась серия из трёх выигрышей. Его рекорд теперь — 18-2 в ММА и 8-2 в UFC.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.

Материалы по теме
UFC 322: следующая — Шевченко. Супербой Махачева и Делла Маддалены всё ближе! LIVE
Live
UFC 322: следующая — Шевченко. Супербой Махачева и Делла Маддалены всё ближе! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android