Ислам Махачев вместе с Хабибом и командой прибыл на арену, где проведёт бой с Маддаленой

Ислам Махачев вместе с Хабибом и командой прибыл на арену, где проведёт бой с Маддаленой
Комментарии

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев вместе с командой прибыл на арену «Мэдисон Сквер Гарден», где в рамках турнира UFC 322 проведёт свой дебютный и титульный поединок в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Вместе с Махачевым на арену прибыли его тренер Хавьер Мендес, 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов.

Сегодня, 16 ноября Махачев подерётся с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Их бой начнётся не ранее 8:00 мск.

