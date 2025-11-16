Ислам Махачев вместе с Хабибом и командой прибыл на арену, где проведёт бой с Маддаленой

34-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев вместе с командой прибыл на арену «Мэдисон Сквер Гарден», где в рамках турнира UFC 322 проведёт свой дебютный и титульный поединок в полусреднем весе.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Eurasia. Права на него принадлежат UFC.

Вместе с Махачевым на арену прибыли его тренер Хавьер Мендес, 37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов.

Сегодня, 16 ноября Махачев подерётся с чемпионом лиги в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Их бой начнётся не ранее 8:00 мск.