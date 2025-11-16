Скидки
Валентина Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей на UFC 322

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг), представляющая Кыргызстан, Валентина Шевченко нанесла поражение экс-обладательнице титула промоушена в минимальном весе (до 52 кг) китаянке Вэйли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Поединок прошёл в наилегчайшем весе и стал соглавным событием вечера.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко (W) — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Окончено
UD
Вэйли Чжан

Шевченко одержала победу единогласным судейским решением.

Новый рекорд Валентины 26-4-1 (UFC 14-3-1). У Чжан (26-4) закончилась серия из пяти побед.

Напомним, в главном бою вечера за титул в полусреднем весе (до 77 кг) сойдутся бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев и австралийский боец Джек Делла Маддалена. Начало поединка запланировано на 8:00 мск.

